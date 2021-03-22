AstraZeneca заявила про 100% ефективність своєї вакцини для уникнення важких форм СOVID-19

Вакцина AstraZeneca ефективна на 79% для запобігання зараження COVID-19

Компанія AstraZeneca заявила, що третя фаза випробувань її вакцини проти коронавірусу показала, що препарат ефективний на 79% для запобігання зараженню хворобою і на 100% для уникнення її важкої форми і госпіталізації.

Про це йдеться в пресрелізі на сайті фармацевтичної корпорації. За словами вчених, висновки було зроблено на основі експерименту, в якому взяли участь 32 449 пацієнтів. Серед них симптоми хвороби виявили лише у 141 особи. Співвідношення введення вакцини та плацебо піддослідним було 2 до 1.

Розробники препарату стверджують, що для учасників досліджень віком від 65 років ефективність вакцини становила 80%.

"Вона переносилась добре, і незалежна комісія не виявила жодних проблем із безпекою, пов’язаних з вакциною. Було здійснено спеціальне дослідження випадків тромбозу, а також тромбозу мозкових венозних синусів зокрема за сприяння незалежного невролога. Комісія не виявила підвищеного ризику тромбозу або подій, що характеризуються тромбозом, серед 21 583 учасників досліджень, котрі отримали принаймні одну дозу вакцини", – сказано у заяві.

Професор медицини медичного факультету Університету Рочестера (США) і співголова головного дослідження Енн Фальсі наголосила, що останні висновки підтверджують той факт, що вакцина AstraZeneca гарантує впевненість у захисті від хвороби дорослих будь-якого віку.

Відомо, що серед учасників зазначеного дослідження приблизно 79% були білими або кавказцями, 8% темношкірими або афроамериканцями, 4% корінними американцями та 4% азіатами, а 22% учасників були іспаномовними.

Приблизно 20% учасників експерименту мали вік 65 років і більше і приблизно 60% страждали на супутні захворювання, пов'язані з підвищеним ризиком прогресування тяжкого COVID-19 (наприклад, діабет, важке ожиріння або серцеві захворювання).

Під час третьої фази випробувань пацієнтам булро введено дві дози вакцини з інтервалом у чотири тижні. Однак попередні дослідження показали, що збільшення інтервалу до 12 тижнів дає більшу ефективність.

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