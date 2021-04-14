В Африці знайшли штам коронавірусу з 34 мутаціями

У туристів в аеропорту Анголи виявили штам коронавірусу, який має 34 мутації.

Як йдеться на сайті Мedrxiv.org, новий варіант вірусу отримав тимчасове позначення A. VOI.V2.

"Хоча ми зареєстрували лише три випадки захворювання цим новим штамом, це вимагає термінового розслідування, оскільки в країні, де цей штам був зафіксований, епідемія значною мірою не задокументована та існує мало заходів громадської охорони здоров'я для запобігання поширенню всередині країни і за її межами", – зазначено в публікації.

Відзначається, що в березні цього року були відібрані 118 зразків мазків, узятих у хворих на COVID-19 у період із червня 2020 року до лютого 2021 року. У трьох мандрівників із Танзанії і був знайдений новий штам коронавірусу.

Дослідники повідомили, що в послідовності РНК цього вірусу визначено 31 заміну амінокислот (коли місце в послідовності коду вірусу займає інша амінокислота), а також три делеции (втрати частини коду).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії та США знайшли новий штам коронавірусу, який назвали "подвійний мутант" через мутації вірусу, яка допомагає йому кріпитися до клітин організму.

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