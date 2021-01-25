У 2021 році COVID-19 піде на спад, але перемога дасться "дорогою ціною", – імунолог

В Україні в 2021 році пандемія коронавірусу (COVID -19) може піти на спад і завершитися завдяки колективному імунітету, який дасться "дорогою ціною".

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів, імунолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський.

"До літа ми матимемо вже колективний імунітет, на жаль, ми його отримаємо дурним середньовічним способом – ми все перехворіємо. Ну всі або не всі, проте 2/3 буде досить, тобто ми будемо мати повноцінну летальність від цієї хвороби. Найімовірніше, влітку захворюваність піде на спад, а восени – або взагалі вже не буде нового спалаху, або будуть тільки невеликі регіональні спалахи", – повідомив лікар.

Медик пояснив, що колективний імунітет дасться Україні "дорогою ціною", тобто коли перехворіє близько 80% популяції населення.

"2021 рік стане різним "роком закінчення пандемії": для країн, які ввели масове щеплення – це буде "рік закінчення пандемії і збереження життів", а для країн, які отримають природним чином цей імунітет, – це буде також "рік закінчення пандемії", але без збереження життів", – додав імунолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я України заявили про надію на спад COVID-19 і ослаблення карантину в 2021 році.