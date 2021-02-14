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/ Пульмонологія

Усього в 13% хворих на коронавірус з'являються симптоми – дослідження

24.8т
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У більшості людей, які захворіли на коронавірус, симптоми відсутні.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, що лише від 13% до 18% випадків COVID-19 (від кожного п'ятого до сьомого) є симптоматичними.

"Є багато безсимптомних людей – набагато більше, ніж передбачалося в багатьох дослідженнях", – сказав Business Insider один з авторів дослідження Рахул Субраманіан.

Поширеність безсимптомних інфекцій недооцінювали

Поширеність безсимптомних інфекцій недооцінювали

Безсимптомні інфекції важко виявити і кількісно оцінити, оскільки більшість людей, які почуваються добре, не схильні звертатися до лікаря або проходити аналізи.

Модель Субраманіан змогла розрізнити симптоматичні випадки, які не були зареєстровані через відсутність тестування, і безсимптомні випадки – люди, які ніколи не хворіли або, можливо, не знали, що вони хворі через дуже легкі симптоми.

Підсумкова оцінка команди може бути вищою, ніж в інших, тому що в їхній моделі використовувалося більш широке визначення безсимптомних випадків – вона включала людей, симптоми яких були настільки легкими, що вони ніколи не контактували із системою охорони здоров'я.

Але інші моделі можуть також недооцінювати поширеність безсимптомних інфекцій, покладаючись на дані з початку пандемії, сказав Субраманіан. Наприклад, ранні висновки про кількість безсимптомних випадків на круїзних лайнерах або в будинках для людей похилого віку можуть не відповідати населенню загалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку епідемії дослідження показали, що частота безсимптомних випадків коронавірусу може досягати 81%.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Тег
дослідження
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