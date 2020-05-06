Органи після коронавірусу відновлюються: імунологиня пояснила наслідки хвороби

Людина в більшості випадків повністю одужує після коронавірусу – формування хронічних ускладнень практично виключене.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська імунологиня Алла Волоха. За її словами, відновлюються навіть легені, які в більшості випадків вражаються першими.

"Якщо людина одужала, то вона одужала повністю. Практично не доведено, що залишаються ураження інших органів і систем, яких не було до того. Не зафіксовано даних хронічного ураження легень навіть в разі їх тяжкого ускладнення під час хвороби", – запевнила імунологиня.

Коронавірус tvoemisto.tv

За її словами, лікуванню піддаються не тільки легені, а й ураження нирок.

"Може розвиватися ниркова недостатність, але її теж виліковують. Випадків переходу в хронічну форму поки не фіксують. Довше відновлюються ураження нервової системи. Інколи може знадобитися не місяць і не два для відновлення нервових волокон, а півроку-рік. Від енцефаліту, запалення головного мозку, можуть залишитися наслідки, але це буквально поодинокі випадки", – підсумувала лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Волоха говорила, що повторне зараження коронавірусом малоймовірне, люди, які перехворіли, захищені на кілька років вперед.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!