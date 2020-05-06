Органи після коронавірусу відновлюються: імунологиня пояснила наслідки хвороби

Людина в більшості випадків повністю одужує після коронавірусу – формування хронічних ускладнень практично виключене.
Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська імунологиня Алла Волоха. За її словами, відновлюються навіть легені, які в більшості випадків вражаються першими.
"Якщо людина одужала, то вона одужала повністю. Практично не доведено, що залишаються ураження інших органів і систем, яких не було до того. Не зафіксовано даних хронічного ураження легень навіть в разі їх тяжкого ускладнення під час хвороби", – запевнила імунологиня.
Коронавірус
tvoemisto.tv
За її словами, лікуванню піддаються не тільки легені, а й ураження нирок.
"Може розвиватися ниркова недостатність, але її теж виліковують. Випадків переходу в хронічну форму поки не фіксують. Довше відновлюються ураження нервової системи. Інколи може знадобитися не місяць і не два для відновлення нервових волокон, а півроку-рік. Від енцефаліту, запалення головного мозку, можуть залишитися наслідки, але це буквально поодинокі випадки", – підсумувала лікарка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Волоха говорила, що повторне зараження коронавірусом малоймовірне, люди, які перехворіли, захищені на кілька років вперед.
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