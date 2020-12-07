Українцям нагадали правила приймання антибіотиків

Українців закликали не лікуватися антибіотиками самостійно без відповідних призначень лікаря. Так само важливо не переривати курс лікування ними дочасно, навіть якщо стан хворого покращився.

Названо три правила приймання антибіотиків

Про ці правила нагадала у Facebook пресслужба Центру громадського здоров'я. Крім того, у повідомленні наголосили, що оскільки СOVID-19 є вірусним захворюванням, у більшості випадків для боротьби з ним антибіотики не потрібні.

"Щоразу, коли ви приймаєте антибіотики правильно, десь плаче бактерія. Бо вона втрачає свій шанс стати супербактерією. Супербактерії – це бактерії, які стали стійкими до всіх або більшості антибіотиків, які має у своєму арсеналі людство", – зазначили у дописі.

Приймання антибіотиків. Facebook Центру громадського здоров'я

Медики пояснили, що такою бактерією став метицилін-резистентний стафілокок (МРЗС), яким люди часто інфікуються в лікарнях. Зокрема, зазначена супербактерія живе на шкірі 1 із 30 людей.

У разі, якщо вона потрапляє всередину організму, людина може захворіти на важку пневмонію або навіть отримати сепсис, які не лікуватимуться антибіотиками.

Відтак, попередили фахівці, чим частіше усі будуть нехтувати правилами приймання таких препаратів, тим більше з'являтиметься антибіотикорезистентних (стійких до антибіотиків. – Ред.) бактерій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар Тарас Жиравецький пояснив, у яких випадках та з якою метою антибіотики призначають деяким хворим на коронавірус. За його словами, ця хвороба почасти може ускладнитись приєднанням супутніх бактеріальних інфекцій, які й потребують таких ліків.