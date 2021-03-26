Українці рятуються від COVID-19 ліками для худоби, – Голубовська

Провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), професорка Ольга Голубовська заявила, що українці почали самостійно лікуватися від коронавірусу препаратом для худоби.

Зокрема, деякі використовують ліки івермектин. Про те, чим вони небезпечні й застереженнями щодо такого самолікування, вона поділилася в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Івермектин американці у своєму протоколі позиціонують. Найстрашніше, що у нас його немає, він тільки у ветеринарній практиці. Для людей не всі країни мають його в таблетованій формі", – наголосила медикиня.

Голубовська розповіла, чим небезпечний препарат івермектин у лікуванні COVID-19

За її словами, українці нині купують цей ветеринарний препарат і починають "не просто пити, а ще й вводити внутрішньом'язово".

"Але FDA (Управління з продовольства і медикаментів США. – Ред.), американці висловили застереження про супутні речовини, які розраховані в дозах на коней і на великих тварин, і це досить небезпечно", – пояснила Голубовська.

Івермектин – лікарський засіб, антипаразитарний препарат, який застосовується для лікування людини, свиней, великої рогатої худоби, коней і овець. Попередньо він показав активність проти SARS-CoV-2, що викликає захворювання на COVID-19, у лабораторних умовах.

Зокрема, вчені виявили, що івермектин на 75% знижує ризик зараження, госпіталізації і смерті від коронавірусу. Понад 30 випробувань у різних країнах світу показали "значні поліпшення на всіх стадіях захворювання", писало видання Daily Mail із посиланням на дослідження, опубліковане в рецензованому американському журналі Frontiers of Pharmacology.

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