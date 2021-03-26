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/ Пульмонологія

Українці рятуються від COVID-19 ліками для худоби, – Голубовська

2.2т
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Провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), професорка Ольга Голубовська заявила, що українці почали самостійно лікуватися від коронавірусу препаратом для худоби.

Зокрема, деякі використовують ліки івермектин. Про те, чим вони небезпечні й застереженнями щодо такого самолікування, вона поділилася в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Івермектин американці у своєму протоколі позиціонують. Найстрашніше, що у нас його немає, він тільки у ветеринарній практиці. Для людей не всі країни мають його в таблетованій формі", – наголосила медикиня.

Голубовська розповіла, чим небезпечний препарат івермектин у лікуванні COVID-19
Голубовська розповіла, чим небезпечний препарат івермектин у лікуванні COVID-19

За її словами, українці нині купують цей ветеринарний препарат і починають "не просто пити, а ще й вводити внутрішньом'язово".

"Але FDA (Управління з продовольства і медикаментів США. – Ред.), американці висловили застереження про супутні речовини, які розраховані в дозах на коней і на великих тварин, і це досить небезпечно", – пояснила Голубовська.

Івермектин – лікарський засіб, антипаразитарний препарат, який застосовується для лікування людини, свиней, великої рогатої худоби, коней і овець. Попередньо він показав активність проти SARS-CoV-2, що викликає захворювання на COVID-19, у лабораторних умовах.

Зокрема, вчені виявили, що івермектин на 75% знижує ризик зараження, госпіталізації і смерті від коронавірусу. Понад 30 випробувань у різних країнах світу показали "значні поліпшення на всіх стадіях захворювання", писало видання Daily Mail із посиланням на дослідження, опубліковане в рецензованому американському журналі Frontiers of Pharmacology.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я ліки вірус хвороба
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