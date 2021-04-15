Український науковець розповів, як за допомогою сну зменшити ризик захворювання на COVID-19

У людей, які перехворіли на коронавірус і яким довелося пробути на тривалому карантині, частіше виникають посттравматичні стресові розлади. Тоді як збільшення тривалості сну вночі може зменшити шанси захворіти на COVID-19.

Таку думку висловив професор Олег Чабан із Національного медуніверситету імені О. Богомольця на Євразійському конгресі. Фрагменти з його доповіді опублікувала у Facebook провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) Ольга Голубовська.

Чабан у своїй доповіді зазначив, що посткоронавірусні розлади, які спостерігаються нині, – не перші в медицині.

Професор розповів, що за допомогою сну можна зменшити ризик захворювання на COVID-19

Що казав український науковець:

після спалаху атипової пневмонії в 2003 році лікарі ще три роки зловживали алкоголем і мали інші залежності;

причиною паніки в таких умовах у 27% випадків є потреба в достовірній інформації, смертність – тільки 4%, тобто люди бояться брехні більше смерті ;

у тих, хто пробув на карантині більше ніж 10 днів, частіше виникають посттравматичні стресові розлади, насамперед, поведінка уникання ;

для соціальних тварин, до яких належить людина, бути поза соціальними зв'язками не тільки сумно, але й небезпечно – мозок входить у режим самозбереження, всюди ввижаються загрози;

збільшення нічного сну тільки на одну годину зменшує шанси захворіти на COVID-19 на 12%, а денний сон – на 6%.

"Отож, спіть міцно, друзі, і будьте щасливі... І користуйтеся рекомендаціями ВООЗ та професора зі стабілізації настрою. Ось мені вже допомогло", – підкреслила Голубовська.

Скриншот Facebook Olga Golubovskaya

Зазначимо, що пандемія коронавірусу в Україні виходить на пікові показники. За оптимістичним прогнозом, після посилення карантину в багатьох областях захворюваність почне знижуватися вже десь із 16 квітня. За іншими розрахунками, ситуація почне стабілізуватися лише в кінці цього місяця. Детальніше про це читайте в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Голубовська розповіла, що клінічна картина коронавірусної хвороби в Україні радикально змінилася. Зокрема, останнім часом важко хворіють на нього люди дедалі молодшого віку й діти, а ускладнення в пацієнтів стали непередбачуваними.