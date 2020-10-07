Український препарат внесуть до протоколу лікування COVID-19, – Степанов

В Україні успішно завершилися клінічні випробування препарату із категорії імуноглобулінів "Біовен". Відтак, він буде внесений до оновлених протоколів лікування коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наголосивши, що гроші на закупівлю цих ліків для медзакладів уже знайдено (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"6 жовтня в нас закінчилися клінічні випробування, є відповідні звіти, гарно себе показали імуноглобуліни. Це препарат "Біовен" українського походження, який у нас використовується. Буде зібрано нашу робочу групу, яка опікується протоколами. Це наші провідні фахівці. Вони планують внести цей лікарський засіб до протоколу лікування", – зазначив урядовець.

В Україні коронавірус лікуватимуть "Біовеном"

"Ми також, оскільки він дорогий, знайшли вже відповідне джерело, за рахунок якого ми закупимо цей лікарський засіб для того, щоб він потрапив у лікарні", – запевнив Степанов.

Крім того, очільник МОЗ додав, що протокол лікування COVID-19 продовжує поповнюватися новими закордонними препаратами, які дуже добре себе зарекомендували.

"Вони дорогі. Ми їх купуємо централізовано. Так відбувається з "Ремдесивіром" – це лікарський засіб, поставку якого ми очікуємо. Бо він не виготовляється і не зареєстрований в Україні. Але він показав гарні результати за кордоном. Ми вважаємо, що обов'язково повинні використовувати його для рятування життя наших українців", – резюмував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ попередило, що інформація про продаж ліків від коронавірусу, яка поширюється в інтернеті, є шахрайською. Тому громадян закликали не купувати такі препарати. Фахівці наголосили, що ліки хворим на COVID-19 призначає лише лікар.