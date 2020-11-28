Український епідеміолог заявив про неефективність ПЛР-тестування

ПЛР-тестування є неефективним з епідеміологічної точки зору.

Як заявив в інтерв’ю УНН міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології Михайло Фаворов, ПЛР-тест виявляє тільки 60% хворих на коронавірус.

"Із самого початку великі дослідження показали, що при респіраторній інфекції, якою є COVID-19, ви не можете очікувати, що ПЛР дасть більше ніж 60% виявлених хворих... Ну який же це діагностичний тест, що, вибачте, дає трохи більше ніж половину від загального числа хворих?" – сказав він.

ПЛР-тест виявляє тільки 60% хворих на коронавірус. Джерело: pixabay.com pixabay.com

За словами епідеміолога, у випадку з ВІЛ та гепатитами такими тестами взагалі ніхто б не користувався.

"Використовуючи ПЛР, ви не зможете виявити всі джерела інфекції, і, відповідно, не зможете зупинити епідемію. Більше того скажу: що якби ми мали тест із 95%-м виявленням джерел інфекції, ми б не дійшли до такої епідемії, яку маємо зараз", – зазначив Фаворов.

Він вважає, що для виявлення інфікованих необхідно винайти інші альтернативи.

"Ми всіх обстежили на ПЛР, ну і що? Половину ви виявили, а інших? Вони ж все одно продовжують заражати. Це абсолютно неефективний з точки зору епідеміології захід. Тож потрібно якось це питання вирішувати", – підкреслив науковець.

Раніше OBOZREVATEL писав, коли правильно здавати тест ПЛР і ІФА на коронавірус.

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