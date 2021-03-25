Україна отримала першу партію вакцини CoronaVac: що про неї відомо
До України 25 березня прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Отримано 200 тисяч з 1,915 млн доз, які замовила наша країна.
Про те, яка ефективність препарату, які країни його схвалили і кому не можна робити щеплення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Де схвалили і застосовують
Вакцину CoronaVac широко застосовують в ряді країн, серед яких Китай, Азербайджан, Бразилія, Мексика, Колумбія, Уругвай, Чилі, Туреччина, Індонезія, Таїланд, Малайзія, Філіппіни. В Україні препарат дозволили 10 березня.
Ефективність
Сама компанія за підсумками третьої фази досліджень заявила, що загальний показник ефективності склав 50,38%.
Препарат тестували в основному в трьох країнах:
в Туреччині - 91,25%,
в Індонезії – 65,3%,
в Бразилії – 100% (проти важкої форми COVID-19) і 78% (при легких випадках, що вимагають медичного лікування).
Результати першої та другої фаз досліджень опубліковані в журналі The Lancet. Згідно з ними, вчені прийшли висновку, що препарат ефективний і безпечний.
Побічні ефекти
В інструкції до вакцини сказано, що вона може призвести до побічних ефектів. Найчастішими з них є біль в місці вакцинації, головний біль і втому.
Часті побічні ефекти:
набряк, свербіж, еритема, ущільнення в місці ін'єкції,
м'язовий біль,
нудота,
діарея,
біль у суглобах,
кашель,
озноб,
свербіж,
втрата апетиту,
нежить і закладеність носа,
біль в горлі,
біль в животі.
Рідкісні:
підвищена температура в місці вакцинації,
блювота,
алергічні реакції,
патології шкіри і слизових оболонок,
висока температура,
тремор,
набряклість,
запаморочення,
сонливість.
Дуже рідкісні:
м'язові судоми,
набряк повік,
кровотеча з носу,
здуття живота,
запор,
втрата запаху,
запалення очей.
Кому не можна робити щеплення
В інструкції сказано, що вводити препарат не рекомендовано людям, у яких були важкі алергічні реакції на вакцини:
людям з важкими неврологічними захворюваннями, такими як поперечний мієліт, синдром Гієна-Барре, демієлінізуюча хвороба;
пацієнтам з неконтрольованими важкими хронічними захворюваннями;
вагітним або годуючим жінкам.
Компанія радить з обережністю вирішувати робити укол чи ні людям, з:
гострими захворюваннями і епізодами хронічних захворювань, що переживали раніше алергію і лихоманку;
діабет і тим, у кого в особистому або сімейному анамнезі спостерігалися судоми, епілепсія, енцефалопатія або психічні захворювання;
тромбоцитопенией або порушенням згортання крові. У них препарат може викликати внутрішні кровотеча.
Відзначається, що вакцину не відчували на людях зі злоякісними пухлинами, нефротичним синдромом та СНІДом.
Також забороняється використовувати її повторно всім, у кого після вакцинації спостерігається ненормальна неврологічна реакція.
Крім того, недостатньо даних про застосування препарату на жінок дітородного віку.