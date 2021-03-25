Україна отримала першу партію вакцини CoronaVac: що про неї відомо

До України 25 березня прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Отримано 200 тисяч з 1,915 млн доз, які замовила наша країна.

Про те, яка ефективність препарату, які країни його схвалили і кому не можна робити щеплення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Де схвалили і застосовують

Вакцину CoronaVac широко застосовують в ряді країн, серед яких Китай, Азербайджан, Бразилія, Мексика, Колумбія, Уругвай, Чилі, Туреччина, Індонезія, Таїланд, Малайзія, Філіппіни. В Україні препарат дозволили 10 березня.

Ефективність

Сама компанія за підсумками третьої фази досліджень заявила, що загальний показник ефективності склав 50,38%.

Препарат тестували в основному в трьох країнах:

в Туреччині - 91,25%,

в Індонезії – 65,3%,

в Бразилії – 100% (проти важкої форми COVID-19) і 78% (при легких випадках, що вимагають медичного лікування).

Результати першої та другої фаз досліджень опубліковані в журналі The Lancet. Згідно з ними, вчені прийшли висновку, що препарат ефективний і безпечний.

Побічні ефекти

В інструкції до вакцини сказано, що вона може призвести до побічних ефектів. Найчастішими з них є біль в місці вакцинації, головний біль і втому.

Часті побічні ефекти:

набряк, свербіж, еритема, ущільнення в місці ін'єкції,

м'язовий біль,

нудота,

діарея,

біль у суглобах,

кашель,

озноб,

свербіж,

втрата апетиту,

нежить і закладеність носа,

біль в горлі,

біль в животі.

Рідкісні:

підвищена температура в місці вакцинації,

блювота,

алергічні реакції,

патології шкіри і слизових оболонок,

висока температура,

тремор,

набряклість,

запаморочення,

сонливість.

Дуже рідкісні:

м'язові судоми,

набряк повік,

кровотеча з носу,

здуття живота,

запор,

втрата запаху,

запалення очей.

Кому не можна робити щеплення

В інструкції сказано, що вводити препарат не рекомендовано людям, у яких були важкі алергічні реакції на вакцини:

людям з важкими неврологічними захворюваннями, такими як поперечний мієліт, синдром Гієна-Барре, демієлінізуюча хвороба;

пацієнтам з неконтрольованими важкими хронічними захворюваннями;

вагітним або годуючим жінкам.

Компанія радить з обережністю вирішувати робити укол чи ні людям, з:

гострими захворюваннями і епізодами хронічних захворювань, що переживали раніше алергію і лихоманку;

діабет і тим, у кого в особистому або сімейному анамнезі спостерігалися судоми, епілепсія, енцефалопатія або психічні захворювання;

тромбоцитопенией або порушенням згортання крові. У них препарат може викликати внутрішні кровотеча.

Відзначається, що вакцину не відчували на людях зі злоякісними пухлинами, нефротичним синдромом та СНІДом.

Також забороняється використовувати її повторно всім, у кого після вакцинації спостерігається ненормальна неврологічна реакція.

Крім того, недостатньо даних про застосування препарату на жінок дітородного віку.

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