Україна очікує ще вакцини від COVID-19 і може приєднатися до випробувань нового препарату, – Степанов

Україна перебуває на стадії завершення укладення ще низки контрактів на постачання вакцин проти коронавірусу, окрім тих, що передбачено ініціативою COVAX.

Також у країні можуть розпочати випробування нового індійського препарату від COVID-19 у вигляді спрею. Про це на брифінгу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) розповів очільник відомства Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами міністра, МОЗ планує домовитися про додаткове постачання вакцин від американської компанії Novavax – 5 млн доз.

Україна очікує додаткові вакцини проти COVID-19 в межах COVAX і не тільки, – Степанов

Тоді як станом на сьогодні, Україна вже має домовленості, зокрема, підписані контракти на отримання вакцин в межах ініціативи COVAX від компаній:

Pfizer&BioNTech – більше 100 тис. доз;

Sinovac (Китай) – до 2 млн доз;

AstraZeneca – ще 1,5 млн доз препарату з локальною назвою CoviShield, який виготовляє Індійський інститут сироватки (SII);

Novavax – 10 млн доз;

+ ще до 4 млн доз препарату або від SII, або від іншого виробника, але в межах COVAX.

"Цього об’єму буде достатньо для повноцінного проведення програми з вакцинації протягом цього року. Водночас ми продовжуємо вести переговори й очікуємо вже фінальну стадію укладення контрактів щодо вакцин від інших виробників", – запевнив Степанов.

Він додав, що підсумком його візиту в Індію, з якої напередодні в Україну доставили першу партію препарату AstraZeneca (CoviShield), стала домовленість із компанією Bharat Biotech. Зокрема, щодо проведення у нашій країні частини клінічних випробуваннях розробленої нової вакцини проти COVID-19 у формі назального спрею чи крапель.

Як повідомляв OBOZREVATEL: