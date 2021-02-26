Україна не потрапляє в "сіру" зону карантину ЄС, – Ляшко

На сьогодні в Україні немає жодної області, яка б за рівнем тестування на виявлення COVID-19 потрапляла б до так званої сірої зони за індикаторами Європейського Союзу щодо карантину.

Про це на брифінгу МОЗ 26 лютого повідомив головний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Тобто у всіх наших областях тестування перевищує 300 на 100 тис. населення за останні 7 днів. І це гарний показник", – пояснив він.

Україна не потрапляє в "сіру" зону карантину ЄС

За його словами, нині найбільше тестів на діагностику коронавірусу роблять у Києві – 1902 на 100 тис. населення, Чернівецькій області – 1611, Івано-Франківській – 1528 і Волинській – 1345.

Зауважимо: за рішенням Єврокомісії, у "сіру" зону потрапляють ті країни, інформації про захворюваність у яких недостатньо або якщо рівень тестування там нижчий за 300 тестів на 100 тыс. населення.

Також у ЄС ввели "темно-червону" зону, яка стосується тих регіонів, "де інфікування COVID-19 на дуже високому рівні". Країна опинятиметься в цій зоні, якщо впродовж двох тижнів там повідомлятимуть про понад 500 випадків зараження на 100 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато країн ввели додаткові карантинні обмеження на в'їзд іноземців. Про те, куди українці в 2021 році можуть подорожувати з проходженням декількох тестів, а куди потрапити буде непросто – читайте в матеріалі.