Україна може очолити COVID-рейтинг у Європі? Лікарі дали прогноз

Станом на 2 жовтня Україна вийшла на 7-ме місце за кількістю активних випадків інфікування коронавірусом у Європі. За останню добу зареєстровано 4 тис. 633 нових хворих. Перше місце – у Росії, далі йде Іспанія, Франція, Великобританія, Італія та Німеччина. А от у світі за цим же показником Україна посідає 25-те місце. Найбільше хворих реєструють у США, Індії та Бразилії.

Скільки відділяє Україну від першого місця в Європі та чи зможемо вийти в "лідери" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

До кінця року в Україні щодоби фіксуватимуть по 7-9 тисяч заражених

Отже, цифри з офіційної статистики: Україна сьома у Європі за кількістю нових активних випадків і 25-та у світі за цими ж показниками. За 1 жовтня найбільше нових хворих у Європі зареєстрували у Франції – 13 тис. 970 (63 смерті), в Іспанії та Росії (у них приблизно однакові цифри – 9 тис. 419 і 182 смерті). У світі, як і раніше, лідирують США – за останню добу у них додалося ще 47 тис. 389 нових випадків та 920 смертей.

У Бразилії 35 тис 643 нових випадки та 805 смертей, в Індії – 5 тис. 936 і 29 смертей. Це світові лідери.

Офіційна світова статистика щодо кількості захворілих на коронавірус

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що в найближчі місяці кількість нових хворих щодня перевищуватиме 5 тис., а вже до кінця року в Україні щодоби фіксуватимуть по 7-9 тисяч нових випадків зараження. Лише кожен четвертий українець регулярно миє руки, а кожен третій не дотримується соціальної дистанції.

Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта вважає, що на середину жовтня матимемо 5-6 тисяч нових інфікувань на добу. Виходить, що протягом цього місяця може захворіти до 150 тисяч людей, а вже на початок листопада кількість хворих становитиме 280-330 тисяч.

Однак це не означає, що Україна вийде на перше місце в Європі, хоча би тому, що європейські країни теж щодоби фіксують збільшення кількості хворих, каже епідеміологиня Людмила Мухарська. Відповідно, "лідерство" України залежить від того, наскільки зростатиме інфікування в Європі.

"Не можу говорити про конкретні цифри, але ситуація з хворими погіршуватиметься, відповідно більшатиме нових випадків. Вірус новий, нічого дивного в цьому нема. До того ж українці досі мало в нього вірять, а значить, мало захищаються. Відповідно, хворітимуть далі. Але така сама ситуація в інших країнах, де так само масово заражатимуться, як і в нас", – зазначила вона.

Курпіта каже, що кількість нових інфікованих у західних країнах зростає через збільшення кількості тестування. Він вважає це правильною тактикою в боротьбі з пандемією: "Чим більше хворих виявлятимуть, тим менше буде тяжких і смертельних випадків", – додав він.

В Україні проведено лише 2 млн тестів

Також зауважимо, що на початку червня Україна посідала 34-35 місця у світовому антирейтингу за кількістю нових інфікованих. От у чому ми реально пасемо задніх, то це в кількості тестування. За весь час епідемії в Україні було проведено 2 млн 308 тис. тестів. У тій же Польщі, яка за кількістю населення та розвитком епідемії подібна до України, протестували 3 млн 390 тис. осіб. Лідерами за тестуванням є США – 108 млн.