Україна домовилася про масштабне постачання вакцини Pfizer: ексклюзивні подробиці

Україна отримає велику партію вакцини проти коронавірусу Pfizer протягом 2021 року. Її кількості вистачить для всіх вразливих категорій українців. Про це нашому виданню стало відомо з достовірних джерел. Згідно з отриманою інформацією, про постачання найбільшої партії вакцини вдалося домовитися за посередництва Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

За вказівкою президента Володимира Зеленського МЗС України зв'язалося з міністром охорони здоров'я Ізраїлю Йоелем Едельштейном, етнічним українцем, який народився в Чернівцях. "Він любить Україну і активно сприяв у контактах із компанією Pfizer. Потім було організовано відеоконференцію президента Володимира Зеленського із СЕО компанії Альбертом Бурлою", – повідомило джерело.

Відразу після цієї розмови відбулася реєстрація цієї вакцини в Україні, і сьогодні Міністерство охорони здоров'я України отримало проєкт контракту. Зазначається, що обумовлений обсяг є істотним.

"Цієї вакцини вистачить для забезпечення всіх критичних категорій громадян – літніх людей, лікарів, військових. Україна отримає її протягом 2021 року", – заявив співрозмовник OBOZREVATEL.

Нагадаємо, вакцина Pfizer минулого тижня пройшла процедуру реєстрації в Україні. Вона стала другим зареєстрованим препаратом після AstraZeneca.

Цей препарат вважають найбільш ефективним проти COVID-19. Так, у Британії заявили про різкий спад захворюваності після введення першої дози Pfizer, а також про зниження смертності серед вакцинованих.

Окрім цього, препарат виявився ефективним проти нового "британського" штаму вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль уклав новий контракт із передовим виробником вакцин Pfizer. Угода із фармацевтичним гігантом має забезпечити населення Ізраїлю достатніми запасами вакцини.

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