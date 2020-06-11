Учетверо слабкіший? Вчені розвінчали міфи про смертоносність COVID-19

Смертність від коронавірусу (COVID-19) може бути вчетверо нижчою, ніж вважалося раніше. Так, лише 0,25% інфікованих пацієнтів можуть померти від цієї хвороби. Тобто вірус вбиває одного з 400 заражених.

Такого висновку дійшли вчені зі Стенфордського університету (США), передає Daily Mail. При цьому дослідники припускають, що смертність може досягти 0,78%.

Нові дані ґрунтуються на 23 різних тестових обстеженнях, проведених по всьому світу. При цьому вчені припустили, що за весь час пандемії смертність може досягти 1% від загальної кількості інфікованих.

Пандемія COVID-19

Дослідники пояснили, що рівень смертності багато в чому залежить від місця, де літнє населення найбільше піддається ризику зараження.

Наприклад, дані з Брукліна (США) показали, що до 19 травня від COVID-19 померло 4 894 особи. Первісна оцінка припускала, що в районі Нью-Йорку інфіковано 1,2 мільйона осіб, що складає приблизно 0,41%.

Дані показали, що в місті Кобе (Японія) був найнижчий рівень смертності (0,02%), оскільки в ньому зареєстровано 10 смертей на 41 тисячу випадків. А ось у Мілані (Італія) відсоток смертності склав 0,86 – 1459 померлих при 170 тисячах хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ здивована низькою смертністю від COVID-19 у Росії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!