Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Учетверо слабкіший? Вчені розвінчали міфи про смертоносність COVID-19

7.4т
Читати матеріал російською

Смертність від коронавірусу (COVID-19) може бути вчетверо нижчою, ніж вважалося раніше. Так, лише 0,25% інфікованих пацієнтів можуть померти від цієї хвороби. Тобто вірус вбиває одного з 400 заражених.

Такого висновку дійшли вчені зі Стенфордського університету (США), передає Daily Mail. При цьому дослідники припускають, що смертність може досягти 0,78%.

Нові дані ґрунтуються на 23 різних тестових обстеженнях, проведених по всьому світу. При цьому вчені припустили, що за весь час пандемії смертність може досягти 1% від загальної кількості інфікованих.

Пандемія COVID-19

Пандемія COVID-19

Дослідники пояснили, що рівень смертності багато в чому залежить від місця, де літнє населення найбільше піддається ризику зараження.

Наприклад, дані з Брукліна (США) показали, що до 19 травня від COVID-19 померло 4 894 особи. Первісна оцінка припускала, що в районі Нью-Йорку інфіковано 1,2 мільйона осіб, що складає приблизно 0,41%.

Дані показали, що в місті Кобе (Японія) був найнижчий рівень смертності (0,02%), оскільки в ньому зареєстровано 10 смертей на 41 тисячу випадків. А ось у Мілані (Італія) відсоток смертності склав 0,86 – 1459 померлих при 170 тисячах хворих.

Учетверо слабкіший? Вчені розвінчали міфи про смертоносність COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ здивована низькою смертністю від COVID-19 у Росії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Карантин в Україні продовжать після 22 червня: названа причина.

  • Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів: раніше їх можна було купити за 50 грн штуку!

  • ВООЗ засумнівалася в достовірності даних по смертності від коронавірусу в Росії: "виглядає незвично".

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини