Учені з'ясували справжнє походження COVID-19: версію з лабораторією відкинули

Китайські вчені з'ясували, що коронавірус COVID-19 має ті самі мутації, які були в іншому вірусі, що виник від кажанів.

Підсумки роботи були опубліковані в журналі Current Biology. Виявилося, що РНК-геноми коронавірусу SARS-CoV-2 були виявлені в іншому вірусі RmYN02, який також виник в організмах кажанів. Однак RmYN02 не передається людині, на відміну від SARS-CoV-2.

Учені дійшли висновку, що обидва віруси мають амінокислотні вставки в місці з'єднання двох субодиниць S1 і S2 білка, який відповідає за проникнення в клітину господаря.

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Раніше подібні мутації вважалися унікальною особливістю коронавірусу. Через те, що вони зустрічаються вкрай рідко, деякі фахівці були впевнені в тому, що коронавірус вийшов із лабораторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, має всі ознаки виникнення у природі, а не в лабораторії.