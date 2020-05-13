Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Учені з'ясували справжнє походження COVID-19: версію з лабораторією відкинули

16.7т
Читати матеріал російською

Китайські вчені з'ясували, що коронавірус COVID-19 має ті самі мутації, які були в іншому вірусі, що виник від кажанів.

Підсумки роботи були опубліковані в журналі Current Biology. Виявилося, що РНК-геноми коронавірусу SARS-CoV-2 були виявлені в іншому вірусі RmYN02, який також виник в організмах кажанів. Однак RmYN02 не передається людині, на відміну від SARS-CoV-2.

Учені дійшли висновку, що обидва віруси мають амінокислотні вставки в місці з'єднання двох субодиниць S1 і S2 білка, який відповідає за проникнення в клітину господаря.

Учені з'ясували справжнє походження COVID-19

Учені з'ясували справжнє походження COVID-19

Раніше подібні мутації вважалися унікальною особливістю коронавірусу. Через те, що вони зустрічаються вкрай рідко, деякі фахівці були впевнені в тому, що коронавірус вийшов із лабораторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, має всі ознаки виникнення у природі, а не в лабораторії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
66
39
Смішно
17
Цікаво
6
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини