Учені знайшли новий спосіб передбачати поширення коронавірусу за допомогою каналізаційних вод.

Про це йдеться в доповіді команди дослідників з Єльського університету. Суть методу полягає у вимірюванні рівня зараженості вірусом міських стічних вод.

За заявою вчених, інформація про рівень зараженості каналізації дозволяє дуже точно назвати кількість нових випадків захворювання на наступному тижні.

Каналізаційні води допоможуть передбачити поширення коронавірусу – вчені

Фахівці підкреслюють, що для ухвалення рішень про пом'якшення обмежувальних заходів, введених в зв'язку з епідемією, необхідно своєчасне інформування. Дане дослідження покликане надати потрібні дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що найнадійнішим способом захиститися від коронавірусу є миття рук.