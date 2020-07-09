Учені знайшли нові ефективні препарати від COVID-19

Вчені з США виявили 4 фармацевтичних компонента, які можуть стати основою для ліків від коронавірусу (COVID-19).

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Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Cell Research. Дослідження були проведені фахівцями Університету Південної Флориди в Америці, а також їх колегами з університету Арізони. Першими стали боцепревір, який в даний час застосовується при лікуванні Гепатиту С, а також GC-376, який є антивірусним препаратом.

Обидва засоби впливають на протеазу Mpro, яка грає ключову роль в розмноженні вірусу і зараження нових клітин. Вони здатні пригнічувати реплікацію коронавірусу в клітинах людини.

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Відзначається, що фахівці вже давно розглядають Mpro як мішень для ліків, спрямованих проти генетично схожих з SARS-CoV-2 вірусів, що викликають SARS і MERS. GC-376 є потенційним препаратом для лікування кішок, заражених коронавірусом, який викликає інфекційний перитоніт.

У числі кандидатів на роль антикоронавірусних ліків ученими розглядаються також інгібітори кальпаіна II і XII. Ці препарати мають протипухлинну активність, допомагають проти нейродегенеративних захворювань і мають противірусну дію.

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