Учені знайшли імунітет до COVID-19 у тих, хто перехворів на лихоманку

Це може говорити про можливий імунітет до коронавірусу в тих, хто перехворів на лихоманку

Дослідження професора зі США показало, що в районах, де були зафіксовані спалахи лихоманки денге, спостерігається низький показник COVID-19

Люди, які перехворіли на лихоманку денге, можуть мати імунітет до коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать результати дослідження професора Університету Дьюка (США) Мігеля Ніколеліса, передає Reuters. Учений звернув увагу на те, що в районах, де були зафіксовані спалахи захворювання, спостерігається низький показник зараження й поширення COVID-19.

Під час свого дослідження Ніколеліс порівнював географічний розподіл випадків коронавірусу з поширенням лихоманки в 2019 і 2020 роках. У результаті з'ясувалося, що зараження лихоманкою денге може забезпечити певний рівень імунітету до COVID-19.

Люди, які перехворіли на лихоманку, можуть мати імунітет до COVID-19

Кореляцію між темпами захворюваності COVID-19 і спалахами денге виявили в Бразилії, деяких районах Латинської Америки, Азії, а також у регіонах Тихого і Індійського океанів.

На думку вченого, якщо ця гіпотеза виявиться правильною, то захворювання на лихоманку денге або застосування вакцини проти неї може дати імунітет до коронавірусу.

Ніколеліс також вважає, що результати досліджень про те, що люди, які перехворіли на лихоманку, можуть здати хибнопозитивний результат на антитіла COVID-19, вказують на "імунологічну взаємодію між двома вірусами", хоча вони "належать до абсолютно до різних родин".

Водночас фахівець заявив, що для того щоб довести зв'язок між двома захворюваннями, потрібні подальші дослідження.

Лихоманка денге – це флавівірус, який переноситься комарами, виявлений у тропічних і субтропічних регіонах світу, переважно в міських і напівміських умовах. Переносить захворювання комар жовтолихоманний, що кусає в денний час. Це трансмісивна вірусна хвороба з найшвидшим рівнем поширення, яка наразі є ендемічною в більш ніж 100 країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед людей, які ніколи не стикалися з COVID-19, від 20% до 50% показали імунну відповідь на вірус SARS-CoV-2.

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