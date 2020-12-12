Учені знайшли гени, які можуть бути причиною важкої форми COVID-19

Деякі пацієнти, які у важкій формі переносять коронавірусну інфекцію COVID-19, можуть мати гени, через які перебіг хвороби ускладнюється.

До такого висновку прийшли фахівці Единбурзького університету, їх дослідження оприлюднено в журналі Nature. Відзначається, що у вивченні питання брали участь 2,2 тисячі пацієнтів з підтвердженим діагнозом СOVID-19.

Так, дослідники проаналізували ДНК пацієнтів, потім їх геноми порівняли з геномами здорових людей з метою визначити відмінності і знайшли кілька. Першим з них виявився ген TYK2.

Також вони виявили одні і ті ж модифікації генів OAS1, OAS2, OAS3, а також TYK2, DPP9 і IFNAR2. Як говориться в дослідженні, варіації у п'яти генах були пов'язані з розвитком тяжкого перебігу COVID-19. Як стверджують вчені, вони можуть призводити до порушення формування імунітету і розвитку запалення легенів.

Автори публікації впевнені: це дослідження може пролити світло на те, де саме відбувається збій в імунній системі, і допомогти підібрати нові методи лікування.

"Якщо ми виберемо правильне втручання для наступних клінічних випробувань, то ми виявимо, що воно спрацює раніше і може врятувати десятки тисяч життів", – заявив консультант Королівської лікарні Единбурга професор Кеннет Бейлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські вчені з'ясували, що важкі симптоми коронавірусу та смертність від захворювання частіше зустрічається у чоловіків. Це, на їхню думку, свідчить про те, що статеві стероїди у жінок можуть відігравати захисну роль.

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