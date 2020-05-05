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/ Пульмонологія

Учені знайшли антитіло, яке блокує коронавірус

1.5т
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Учені визначили антитіло, яке запобігає зараженню живих клітин коронавірусом COVID-19.

Як пише Daily Mail, це відкриття може змінити "протікання інфекції" або захистити незаражену людину, яка зазнала впливу вірусу. Як стверджують вчені, це антитіло під назвою 47D11 нейтралізує SARS-CoV-2 в культурах клітин людини, не даючи йому прикріплятися до клітин і проникнути в них.

Цей прорив дає надію на лікування COVID-19, від якого на сьогоднішній день загинуло понад 235 000 чоловік.

Учені знайшли антитіло, яке блокує коронавірус

SARS-CoV-2, який став причиною нинішньої пандемії, за будовою дуже схожий на SARS-CoV – збудник важкого гострого респіраторного синдрому ( "атипової пневмонії"), чий спалах припав на 2002-2003 роки. Дослідники виявили, що людське антитіло 47D11 до S-білку на поверхні вірусу SARS-CoV нейтралізує і SARS-CoV-2.

"Це дослідження засноване на роботі, яку наші групи виконали в минулому над антитілами проти SARS-CoV, що з'явилися в 2002-2003 році", – сказав провідний автор дослідження, професор Беренд-Ян Бош з Утрехтського університету.

За його словами, використовуючи цю колекцію антитіл проти SARS-CoV, лікарі ідентифікували антитіло, яке також нейтралізує інфекцію SARS-CoV-2 в культивованих клітинах.

"Таке антитіло, що нейтралізує, може змінити хід інфекції у інфікованого господаря, підтримати очищення від вірусу або захистити незаражену людину, яка піддається впливу вірусу", – додав він.

Антитіла – це білки, які виробляються певними клітинами імунної системи, відомими як В-клітини. Вони здатні зв'язуватися з "чужорідним" матеріалом, який намагається проникнути в організм, таким як патогени, і безпосередньо нейтралізувати їх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах вчені знайшли антитіло до коронавірусу. Це перше антитіло, яке блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використано у виготовленні ліків.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

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