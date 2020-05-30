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/ Пульмонологія

Учені виявили слабкі місця коронавірусу: служать мішенями для антитіл

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Учені Манчестерського університету у Великобританії провели дослідження і визначили слабкі місця COVID-19, які виступають в якості мішеней для антитіл.

Стаття вчених опублікована в журналі Annals of the Rheumatic Diseases. Відзначається, що вони здатні активувати імунну відповідь.

У дослідженні взяли участь 20 пацієнтів. У них був діагностований дерматомиозит. Це важке аутоімунне захворювання, яке вражає сполучну і м'язову тканини. Учені проаналізували, які антитіла є унікальними або у великій кількості виявляються у тих, кому був поставлений діагноз дерматомиозит.

Учені виявили слабкі місця коронавірусу: служать мішенями для антитіл

Дослідники зосередилися на тих антитілах, які націлені на коронавіруси. Виявилося, що у пацієнтів з дерматомиозитом є велика кількість антитіл, спрямованих на десять специфічних зрізів білків у трьох видів коронавірусів кажанів.

Учені порівняли амінокислотні послідовності в цих зрізах, і прийшли до висновку, що антитіла здатні пригнічувати розмноження вірусу. Таким чином, наявність "білків-мішеней" допоможе у виробленні найбільш ефективної вакцини проти коронавирусной інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в світі почастішали випадки діагностування у дітей хвороби Кавасакі. Вчені припускають зв'язок небезпечного синдрому з коронавірусною інфекцією COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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