Учені виявили шість видів коронавірусу: симптоми у всіх різні

Пульмонологія 11:23, 18.07.2020 Оновлено: 11:36, 18.07.2020

Коронавірус (COVID-19) представлений у шести різних формах, і у кожної є своя група симптомів.

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Як пише Daily Mail, у Королівському коледжі Лондона розробили додаток COVID Symptom Study для прогнозування того, яким пацієнтам потрібна госпіталізація на підставі їх ранніх симптомів.

Дослідники вивчили, чи проявляються певні симптоми разом. Вони використовували дані, зібрані від 1600 пацієнтів із коронавірусом у Великобританії і США в період із березня по квітень.

У кожного типу COVID-19 є своя група симптомів

Виявилося, що трьома основними симптомами є безперервний кашель, лихоманка і втрата нюху, серед інших – головні болі і діарея.

Існує три "важких" кластери: перший викликає втому, другий – плутанину свідомості, а останній – проблеми з черевною порожниною і диханням.

Команда виявила, що пацієнти з більшою ймовірністю мали ці важкі типи COVID-19, якщо вони були старшими або мали надлишкову вагу.

Вчені розробили програму, щоб передбачити, в який кластер потрапляє пацієнт, і оцінити ризик госпіталізації на підставі його віку, статі, індексу маси тіла і раніше існуючих захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіки, темношкірі, люди старші 65 років, діабетики або малозабезпечені піддаються найбільшому ризику смерті в разі зараження коронавірусом.

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