Учені виявили новий симптом коронавірусу, пов'язаний з очима

Одним із значущих ранніх симптомів коронавірусу (COVID-19) є запалені очі.

Як пише журнал BMJ Open Ophthalmology, дослідження провели вчені з Університету Англія Раскін (ARU). Вони опитали 83 пацієнтів з підтвердженим коровірусом і склали список ранніх симптомів.

81% опитаних вказали, що близько двох перших тижнів мали проблеми з очима. У 18% була світлобоязнь або підвищена чутливість до світла, у 17% – свербіж в очах, а у 16% – біль в очах.

Запалені очі є ще одним симптомом COVID-19 pixabay.com

Водночас жоден з пацієнтів не говорив про слизові виділення або резі в очах, які характерні при бактеріальних інфекціях.

На думку дослідників, потрібно чітко відрізняти кон'юнктивіт від коронавірусної інфекції, а біль в очах визнати значущим симптомом раннього прояву COVID-19.

Вчені відзначили, що результати їх роботи вказують на ще один можливий шлях проникнення коронавірусу в організм.

Як писав OBOZREVATEL, про високий ризик тривалого перебігу коронавірусу свідчать шість симптомів: втома, головний біль, кашель, що не припиняється, біль у горлі, задишка і втрата нюху.

Раніше швейцарські вчені описали найбільш тривалі симптоми у пацієнтів з COVID-19.