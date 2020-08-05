Учені сказали, коли жінки найбільш уразливі для COVID-19

Учені з'ясували, що жінки у постменопаузі можуть бути більш схильні до захворювання на коронавірус, а естроген може захищати від COVID-19.

Так, дослідники з Королівського коледжу Лондона заявили, що їх результати свідчать про високий рівень захисту естрогену від COVID-19, передає The Daily Mail. Вони проаналізували дані майже 600 тисяч жінок у Великобританії, які використовують додаток "COVID Symptom Study" (туди вносяться дані про протікання хвороби).

Результати показали, що жінки в постменопаузі на 22% частіше повідомляють про симптоми COVID-19, ніж жінки, у яких ще є менструації. Також жінки в постменопаузі частіше потребують госпіталізації і респіраторної підтримки.

Вчені сказали, коли жінки найбільш уразливі для COVID-19

Разом з тим, результати показують, що препарати замісної гормональної терапії, які містять штучний естроген для полегшення симптомів менопаузи, таких як припливи, – можуть зміцнити імунну систему. Вчені стверджують, що ЗГТ, ймовірно, зменшують тяжкість коронавірусу у жінок в постменопаузі, тому що вони рідше мають потребу в стаціонарному лікуванні.

У більш молодих жінок, які приймають протизаплідні таблетки, що містять естрогени, як показує дослідження, також були нижчі показники симптомів COVID-19, ніж у жінок, які цього не роблять.

Відзначимо, естроген – це гормон, який відповідає за розвиток і регуляцію жіночої репродуктивної системи. Рівень естрогену різко падає у жінок в постменопаузі і може впливати на функціонування організму, включаючи імунну систему.

Те, що естроген може захищати від COVID-19, як стверджують вчені, пояснює, чому жінки більш схильні до захворювання, ніж чоловіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідження показало, що вагітні жінки в чотири рази частіше заражаються COVID-19, ніж населення в цілому.

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