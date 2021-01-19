Учені пояснили, чому одноразову маску не можна носити кілька днів

Носіння одноразової маски протягом декількох днів може бути небезпечним.

Як пише Frankfurter Rundschau, заступник голови Німецького токсикологічного товариства Роберт Ландзідель, маска найчастіше являє собою кілька шарів мікроволокна, яке складається, як правило, з поліпропілену, що виготовляють із неочищеної нафти.

За його словами, з часом ці волокна розпадаються. І хоча вони не потрапляють в нижні дихальні шляхи, але можуть подразнювати шкіру, слизову оболонку і верхні дихальні шляхи.

Носіння масок може спричинити алергічний нежить. Джерело: pixabay.com pixabay.com

Вчені з Університетської клініки Майнца вивчили симптоми алергічного нежитю, який був спричинений носінням масок, у 46 чоловіків і жінок. У розчині, яким промили їхній ніс, було виявлено волокна поліпропілену, довжина деяких із них досягала кількох міліметрів.

Із верхніх дихальних шляхів волокна і частинки, які відокремилися, за допомогою рухомих волосків переносилися разом зі слизом у напрямку рота і потім проковтувалися.

"За нашою оцінкою, волокна, що відокремилися від масок, не становлять небезпеки для здоров'я, або вона відносно мала. Те, що маска скорочує ризик зараження, набагато вагоміше", – зробили висновок експерти.

Проковтування таких волокон також не несе великого ризику. Однак необхідно звертати увагу на те, що маски мають бути хорошої якості. Проблемою є маски, що не мають маркування CE.

Дослідники з Майнца припускають, що від певних масок може відділятися більше волокон поліпропілену. Вони можуть накопичуватися на слизовій оболонці носа і потенційно в усіх дихальних шляхах.

Однак випадки, коли щоденне носіння масок призвело до особливих проблем зі здоров'ям, поки невідомі.

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