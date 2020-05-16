Учені показали найточнішу 3D-модель коронавірусу: як виглядає

Студія біомедичної візуалізації Visual Science показала найдетальнішу, до окремих атомів, 3D-модель коронавірусу COVID-19.

Відповідне відео студія опублікувала на сайті Vimeo. Там стверджують, що наразі це найбільш науково точна модель вірусної частинки SARS-CoV-2 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Фахівці врахували всі дані, отримані в дослідженнях коронавірусу, і обробили матеріали про його структурні дані. Зокрема, як розповів науковий керівник Юрій Стефанов, експерти вивчили 3D структурні дані біологічних молекул, таких як віруси, а також білки і нуклеїнові кислоти.

3D-модель коронавірусу

"Після ретельного аналізу даних ми відновлюємо повні моделі вірусних білків та їхніх взаємодій з використанням програмного забезпечення для обчислювальної біології, а потім збираємо всю модель віріона на основі цих структур та інформації про склад і збирання віріона", – сказав він.

3D-модель коронавірусу Скриншот

3D-модель коронавірусу Скриншот

Створена модель ґрунтується на сучасних наукових даних про будову коронавірусів, а також коментарях провідних вірусологів, що займаються вивченням цієї групи вірусів.

3D-модель коронавірусу Скриншот

Зазначимо, що модель була створена як частина некомерційного проєкту Virus Park, в архіві якого вже є моделі вірусів ВІЛ, грипу A/H1N1, лихоманок Ебола і Зіка, а також папіломи людини. Дизайнери зазначають, що використовують єдину колірну схему для всіх віріонів. Яскравими кольорами позначені білки, які кодує вірусний геном, відтінками сірого – структури, які вірус бере з клітини-господаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені виявили, що висока смертність пацієнтів від COVID-19 пов'язана з різними запальними процесами в організмі.