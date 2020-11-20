Учені назвали ймовірні перші ознаки коронавірусу

Біль у животі, втрата апетиту і втома можуть бути першими ознаками зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як пише Express, медики з Британії й Канади на основі 36 досліджень склали список симптомів, які з'являються на найперших стадіях захворювання коронавірусом. У роботі були проаналізовані випадки захворювання у тисячі інфікованих пацієнтів.

З'ясувалося, що у кожного п'ятого зараженого виникають проблеми з травленням. Це може бути втрата апетиту, нудота, блювота, біль у шлунку. Також одним з ранніх симптомів коронавірусу є діарея.

Приблизно в трьох відсотках випадків виникає кон'юнктивіт. Зазвичай це відбувається, коли інфекція потрапляє на слизову оболонку ока. Третій ранній симптом коронавірусу – сплутаність свідомості. Журналісти послалися на дослідження Імперського коледжу Лондона, в якому стверджується, що COVID-19 має хронічні когнітивні наслідки і може вплинути на роботу мозку.

Четвертий ранній симптом – стомлюваність. Учені заявили, що 52 відсотки пацієнтів зі 128, які брали участь у дослідженні, повідомляли про почуття постійної втоми. Сонливість і бажання відпочити не покидали деяких пацієнтів навіть через 10 тижнів після одужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тип коронавірусу здатний викликати скелетно-м'язовий біль з іншими механізмами, ніж у разі міалгії (біль у суглобах). За словами медиків, це є ще одним тривожним симптомом COVID-19.