Учені назвали алкогольний напій, який полегшить перебіг коронавірусу

Антиоксидант також міститься в арахісі, фісташках, какао, малині, винограді, чорниці та журавлині

Про властивості антиоксиданту пишуть вчені з Університету Лаваля в Канаді

Антиоксидант ресвератрол, який міститься в червоному і білому вині, здатний знизити тяжкість ГРДС, що часто супроводжує коронавірус

Учені з Університету Лаваля в Канаді виявили у вині антиоксидант, здатний знизити тяжкість гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС), який часто супроводжує коронавірус.

Про це пишуть "Известия", ОРДС є дихальною недостатністю, спричиненою запальним процесом у легенях. Він спричиняє задишку, прискорене дихання, синювате забарвлення шкіри.

Однак, як з'ясували канадські дослідники, знижувати тяжкість цього синдрому здатний великий вміст в організмі особливого ферменту ACE2. Його концентрацію в організмі збільшує антиоксидант ресвератрол, що міститься в червоному і білому вині, арахісі, фісташках, какао, малині, винограді, чорниці та журавлині.

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Як пояснив провідний науковий співробітник лабораторії молекулярної біології МДУ ім. М.В. Ломоносова Роман Зіновкін, зростання концентрації ACE2, з одного боку, може збільшити ризик проникнення коронавірусу в клітину. З іншого, коли фермент не працює, це призводить до збільшення кількості пептиду AngII, який посилює запальну реакцію. Наприклад, він звужує судини.

"Тому, на мою думку, недолік ACE2 і надлишок AngII негативно впливають на перебіг COVID-19", – дійшов висновку фахівець.

Раніше OBOZREVATEL писав про дослідження, яке показало, що коронавірус може призводити до таких ускладнень у пацієнтів, як марення, інсульт, пошкодження нервів і запалення головного мозку.

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