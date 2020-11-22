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/ Пульмонологія

Учені дізналися, скільки антитіла можуть захищати від повторного зараження COVID-19

  • У дослідженні взяли участь 12 180 медичних працівників, які перехворіли на COVID-19

  • Воно показало, що інфікування COVID-19 забезпечує захист від повторного зараження

  • За словами вчених, зниження рівня антитіл не означає їх зникнення

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Антитіла, які виробилися після зараження коронавірусною інфекцією, можуть захищати від повторного захворювання протягом шести місяців.

Про це йдеться в дослідженні NHS Оксфордського університету, в якому взяли участь 12 180 медичних працівників, які перехворіли на COVID-19, повідомляє Daily Mail.

Тести на антитіла показали, що до моменту початку дослідження 1246 робочих вже заразилися вірусом, але в жодного з них не було симптомів. Тільки у трьох (0,24%) з цих людей пізніше були отримані позитивні результати, і в жодного з них не розвинулися симптоми.

Регулярне тестування також виявило 89 з 11 052 осіб, що не були інфіковані до того, як пізніше у них розвинулися інфекція і симптоми. Ще 76 співробітників, які раніше не були інфіковані, дали позитивний результат, але не мали симптомів.

Таким чином, в цілому 168 (1,49%) з тих, хто не був інфікований раніше, або дали позитивний результат тесту на хворобу, або проявили симптоми.

"Попередня інфекція SARS-CoV-2 забезпечує захист від повторного зараження у короткостроковій перспективі", – заявили дослідники.

Один з авторів статті, професор Девід Ейр з Департаменту охорони здоров'я Наффілда Оксфордського університету, зазначив, що це хороші новини.

"Це дослідження за участю великої групи медичних працівників показало, що зараження COVID-19 дійсно забезпечує захист від повторного зараження на не менше, ніж шість місяців", – сказав він

За його словами, останні відкриття показують, що "у інфікованих є певний імунітет". Зниження рівня антитіл, як він уточнив, не означає їх зникнення. Крім того, якщо концентрація антитіл надзвичайно низька, імунна система має функцію пам'яті, звану В-клітинами, яка запам'ятовує, як виробляти антитіла, і швидко випускає їх, якщо знову розпізнає вірус.

Як раніше писав OBOZREVATEL, людина, яка отримала негативний результат ПЛР-тесту, може бути носієм вірусу, тоді як позитивний результат напевно свідчить про хворобу.

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Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
Тема
Коронавірус
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