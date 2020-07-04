Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

У ВООЗ зробили заяву про передачу коронавірусу від тварини до людини

902
Читати матеріал російською

Існує "дуже невеликий ризик", що домашні тварини можуть заразити своїх власників COVID-19.

Про це заявила голова наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Соума Свамінатан на пресконференції в Женеві 2 червня. За її словами, кішки, собаки, тхори і навіть тигри можуть хворіти на коронавірус, однак залишаються поза передачею його людям, передає Reuters.

"Існує невеликий ризик від домашніх тварин, тому що була деяка стурбованість з приводу того, що домашні тварини стають джерелом інфекції", – сказала вона.

У ВООЗ зробили заяву про передачу коронавірусу від тварини до людини

У ВООЗ зробили заяву про передачу коронавірусу від тварини до людини

За інформацією ВООЗ, кішки і тхори можуть передавати захворювання іншим особам свого виду. Також існує підозра, що люди можуть заразити тварин, проте даних про передачу коронавірусу від домашніх тварин людям у ВООЗ немає.

Вона також повідомила, що близько 15-17 розробників вакцин від коронавірусц, які вже приступили до проведення клінічних випробувань на людях, поділилися з ВООЗ інформацією про свої плани.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах коронавірус виявили у тварин на двох норкових фермах.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини