У ВООЗ заявили, що другої хвилі COVID-19 може не бути

У деяких країнах почався другий пік епідемії коронавірусу. При цьому другої хвилі COVID-19 може не бути.

Про це на брифінгу заявив глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан. При цьому він пояснив, що це саме пік, а не друга хвиля.

"Упевненості в тому, що буде друга хвиля, немає. Це наукове припущення, засноване на тому, що ми знаємо про коронавіруси та респіраторні віруси. Те, що відбувається зараз у багатьох країнах – це не друга хвиля. Це другий пік першої хвилі там, де вірус не був в достатній мірі пригнічений, щоб не допустити передачі вірусу в тому ж періоді часу", - зазначив Райан.

За його словами, новий пік зараження небезпечний тим, що збільшиться або ендемічність вірусу, або постійний рівень захворюваності.

Також Райан назвав інформацію про нову хвилю спекулятивною.

"З самого початку цієї хвороби було багато спекуляцій про те, що буде, коли зміниться сезон ... Завжди важко прогнозувати, що станеться з новим вірусом", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ допустили, що другої хвилі COVID-19 може не бути.