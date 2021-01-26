У ВООЗ заявили, що COVID-19 не відступить навіть після масштабної вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що небезпека подальшого поширення коронавірусу в світі залишатиметься навіть після масштабної вакцинації проти нього.

Ця тема стала предметом обговорення на віртуальній пресконференції організації 25 січня. З попередженням, зокрема, виступив директор програми з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян, передає "Сіньхуа".

"Світ не повинен вважати знищення або викорінення цього вірусу критерієм успіху", – заявив він.

У ВООЗ попередили про небезпеку поширення COVID-19 і після вакцинації

На питання про те, чи стане COVID-19 ендемічним, представник ВООЗ уточнив, що в найближчому майбутньому охоплення вакцинацією не зможе забезпечити припинення передачі цієї інфекції.

Зокрема, за його словами, країнам світу, ймовірно, не варто розраховувати на зникнення вірусу в 2021 році. Також Раян нагадав, що людство поки "змогло перемогти тільки одну хворобу на планеті – віспу".

"Ми повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом", – підсумував він.

Додамо: за даними порталу GediVisual на ранок 26 січня, більш ніж 5 685 000 людей у світі отримали першу або дві дози вакцини проти COVID-19. Водночас на планеті нарахували вже понад 100 мільйонів заражень коронавірусом, із яких більш як 2 млн людей померли і 72 млн – вилікувалися.

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