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/ Пульмонологія

У ВООЗ заявили про створення нових експрес-тестів для COVID-19 за $5

2.1т
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Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я оголосили про створення нового ефективного експрес-тесту, здатного виявляти в організмі людини наявність коронавірусу.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на пресконференції в Женеві, яка транслювалася на YouTube каналі організації (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, тест нового зразка не потребуватиме складного лабораторного обладнання і зможе діагностувати COVID-19 за 15-30 хвилин. Його вартість оцінюють у 5 доларів.

Гендиректор ВООЗ підкреслив, що впродовж пів року буде закуплено 120 мільйонів екземплярів таких експрес-тестів. Вони будуть доступні для країн із низьким і середнім рівнем доходів.

"Це дозволить розширити тестування, особливо у важкодоступних районах, де немає лабораторій або достатньо підготовлених медичних працівників для проведення тестів полімеразної ланцюгової реакції", – запевнив Гебреєсус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюґе заявив, що COVID-19 може подібно до грипу стати сезонною інфекцією.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Тедрос Аданом Гебреєсус
Місце
Швейцарія Женева
Теги
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) Коронавірус
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