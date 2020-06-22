У ВООЗ закликали наростити випуск ліків, що перемагають COVID-19

Незважаючи на те, що ефективність дексаметазону при боротьбі з COVID-19 – це попередній висновок, виробництво цього медикаменту все ж варто наростити вже зараз.

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Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус під час брифінгу 22 червня. Він також акцентував увагу на тому, що цей препарат не є занадто дорогим, а, отже, за його виробництво зможе взятися багато компаній (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хоча дані все ще носять попередній характер, недавнє дослідження про те, що дексаметазон має рятівний потенціал для хворих на тяжку форму COVID-19 пацієнтів, дає нам настільки вагомий привід святкувати. Наступне завдання – збільшити виробництво і швидко та справедливо розподілити дексаметазон у світі, концентруючи увагу на тих, кому він найбільше потрібен", – наголосив очільник ВООЗ.

Разом із тим Гебреєсус закликав активно боротися з підробками, які на хвилі новини про науковий прорив у боротьбі з пандемією коронавірусу можуть просочитися на глобальний фармацевтичний ринок.

Також він нагадав, що дексаметазон може бути ефективним тільки при лікуванні людей із важким перебігом коронавірусної хвороби або ж пацієнтів, у яких вона спровокувала критичний стан.

"Немає доказів того, щоб ці ліки діяли на пацієнтів із легким перебігом хвороби або як запобіжний захід. Вони можуть завдати шкоди (їм. – Ред.)", – попередив голова ВООЗ.

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