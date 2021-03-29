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/ Пульмонологія

У ВООЗ встановили ймовірну причину появи COVID-19 – АР

17.4т
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Коронавірус (COVID-19) міг передатися людині від летючих мишей через посередника – іншу тварину.

Про це говорять результати досліджень китайських учених і експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає Associated Press. При цьому під час дослідження була відкинута версія про витік вірусу з лабораторії.

Всього було названо чотири версії виникнення коронавірусної хвороби. Основною вважається передача вірусу кажанів до людини через проміжну тварину. Як приклад учені навели: ящери, кішки або норки. Пряму передачу інфекції від кажанів до людини було виключено.

Вчені зазначили, що найближчий родич вірусу, що викликає COVID-19, був виявлений у кажанів, які переносять коронавірус. Однак в звіті говориться, що "еволюційна відстань між цими вірусами кажанів і SARS-CoV-2 оцінюється в кілька десятиліть, що вказує на відсутню ланку".

Також поширення через харчові продукти "холодового ланцюгу" фахівці назвали можливим, але малоймовірним.

AP пише, що одержало звіт від дипломата з Женеви, Швейцарія є країною-членом ВООЗ. Джерело побажало залишитися не названим. Також наголошується, що документ являє собою чорновий варіант і до кінцевого опублікування може бути змінений.

Крім того, агентство відзначає, що публікація звіту неодноразово відкладалася, що викликає деякі сумніви в тому, чи не намагався Китай змінити звіт, щоб зняти з себе провину за пандемію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Bloomberg написав, що поширення нового коронавірусу в Китаї могло розпочатися через торгівлю дикими тваринами в цій країні.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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