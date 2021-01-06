У ВООЗ виступили з обнадійливою заявою щодо британського і південноафриканського штамів COVID-19

Юрій Сергієнко Пульмонологія 22:31, 6.01.2021 Оновлено: 00:15, 7.01.2021

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що британський і південноафриканський штами коронавірусу не призводять до більш важкого перебігу хвороби.

Про це 6 січня сказала глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове. Трансляція питань до експертів організації та їхніх відповідей велася в Twitter.

Епідеміологиня назвала це хорошою новиною.

Марія Ван Керкхове.
кадр відео

"Жоден з цих штамів не викликає більш важку форму захворювання", – сказала Ван Керкхове.

Водночас вона зазначила, що нові штами здатні підвищувати розповсюджуваність вірусу, однак це не вплине на ефективність вакцин, які вже застосовуються, і лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нову мутацію коронавірусу, яку вперше виявили у Великобританії, зафіксували вже в 41 країні.

Також новий варіант COVID-19 знайшли в Південно-Африканській Республіці. Експерти раніше заявляли, що він може бути більш стійким до розроблених вакцин.

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

Тернопіль відмовився від зимового локдауну

НАБУ розшукує майно Вітренка і розслідує його багатомільйонні премії. Документ

Зеленський відреагував на заяву Бродського й доручив СБУ розслідувати контрабанду вакцини

Таємне вакцинування чиновників: через ковід-мародерство влади, життя українців опинилося під загрозою

Святий вечір 2021: що потрібно і що не можна робити 6 січня