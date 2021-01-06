У ВООЗ виступили з обнадійливою заявою щодо британського і південноафриканського штамів COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що британський і південноафриканський штами коронавірусу не призводять до більш важкого перебігу хвороби.

Про це 6 січня сказала глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове. Трансляція питань до експертів організації та їхніх відповідей велася в Twitter.

Епідеміологиня назвала це хорошою новиною.

Марія Ван Керкхове. Джерело: кадр відео

"Жоден з цих штамів не викликає більш важку форму захворювання", – сказала Ван Керкхове.

Водночас вона зазначила, що нові штами здатні підвищувати розповсюджуваність вірусу, однак це не вплине на ефективність вакцин, які вже застосовуються, і лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нову мутацію коронавірусу, яку вперше виявили у Великобританії, зафіксували вже в 41 країні.

Також новий варіант COVID-19 знайшли в Південно-Африканській Республіці. Експерти раніше заявляли, що він може бути більш стійким до розроблених вакцин.

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