У ВООЗ виступили з обнадійливою заявою щодо британського і південноафриканського штамів COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що британський і південноафриканський штами коронавірусу не призводять до більш важкого перебігу хвороби.
Про це 6 січня сказала глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове. Трансляція питань до експертів організації та їхніх відповідей велася в Twitter.
Епідеміологиня назвала це хорошою новиною.
"Жоден з цих штамів не викликає більш важку форму захворювання", – сказала Ван Керкхове.
Водночас вона зазначила, що нові штами здатні підвищувати розповсюджуваність вірусу, однак це не вплине на ефективність вакцин, які вже застосовуються, і лікування.
Live Q & A on # COVID19 with @DrMikeRyan and Dr @mvankerkhove. #AskWHO https://t.co/4sxnZJXpDV- World Health Organization (WHO) (@WHO) January 6, 2021
Як повідомляв OBOZREVATEL, нову мутацію коронавірусу, яку вперше виявили у Великобританії, зафіксували вже в 41 країні.
Також новий варіант COVID-19 знайшли в Південно-Африканській Республіці. Експерти раніше заявляли, що він може бути більш стійким до розроблених вакцин.
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