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/ Пульмонологія

У ВООЗ виступили з обнадійливою заявою щодо британського і південноафриканського штамів COVID-19

17.7т
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У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що британський і південноафриканський штами коронавірусу не призводять до більш важкого перебігу хвороби.

Про це 6 січня сказала глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове. Трансляція питань до експертів організації та їхніх відповідей велася в Twitter.

Епідеміологиня назвала це хорошою новиною.

Марія Ван Керкхове.
Марія Ван Керкхове. Джерело: кадр відео

"Жоден з цих штамів не викликає більш важку форму захворювання", – сказала Ван Керкхове.

Водночас вона зазначила, що нові штами здатні підвищувати розповсюджуваність вірусу, однак це не вплине на ефективність вакцин, які вже застосовуються, і лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нову мутацію коронавірусу, яку вперше виявили у Великобританії, зафіксували вже в 41 країні.

Також новий варіант COVID-19 знайшли в Південно-Африканській Республіці. Експерти раніше заявляли, що він може бути більш стійким до розроблених вакцин.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія Женева
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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