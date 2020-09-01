У ВООЗ сказали, яка вакцина від COVID-19 буде ефективною
Ефективність створюваної в різних країнах світу вакцини проти коронавірусу (COVID -19) повинна бути не менше ніж 50 відсотків.
Таку заяву зробила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум'я Свамінатан на брифінгу, який транслювався онлайн.
"Вакцина повинна показати ефективність у 50% випадків, щоб відповідати критеріям безпеки", – зазначила вона.
За словами Свамінатан, якщо ефективність вакцини буде 30% і нижче, то її реєстрація небажана.
Відзначимо, що в ВООЗ повідомили, що вакцина від коронавірусу повинна розподілятися між країнами незалежно від їхнього багатства й політичних інтересів, щоб швидше перемогти пандемію COVID-19.
Також ВООЗ дуже стримано сприйняла новини про реєстрацію в Росії вакцини від нового типу коронавірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ спрогнозували, коли може бути пік смертності від COVID-19.