У ВООЗ сказали, яка вакцина від COVID-19 буде ефективною

Ефективність створюваної в різних країнах світу вакцини проти коронавірусу (COVID -19) повинна бути не менше ніж 50 відсотків.

Таку заяву зробила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум'я Свамінатан на брифінгу, який транслювався онлайн.

"Вакцина повинна показати ефективність у 50% випадків, щоб відповідати критеріям безпеки", – зазначила вона.

За словами Свамінатан, якщо ефективність вакцини буде 30% і нижче, то її реєстрація небажана.

Відзначимо, що в ВООЗ повідомили, що вакцина від коронавірусу повинна розподілятися між країнами незалежно від їхнього багатства й політичних інтересів, щоб швидше перемогти пандемію COVID-19.

Також ВООЗ дуже стримано сприйняла новини про реєстрацію в Росії вакцини від нового типу коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ спрогнозували, коли може бути пік смертності від COVID-19.