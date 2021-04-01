У ВООЗ підтвердили ефективність китайських вакцин проти COVID-19

Марина Ліснічук Пульмонологія 14:21, 1.04.2021 Оновлено: 14:52, 1.04.2021

Вакцини проти коронавірусу від китайських фармацевтичних компаній Sinovac Biotech і Sinopharm відповідають вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Такого висновку експерти ВООЗ дійшли, вивчивши документи, надані виробниками препаратів минулого тижня. Про це повідомляє DW.

Фахівці нагадали, що вакцина повинна показувати ефективність проти COVID-19 не менш ніж 50% (хоча бажано приблизно 70%) й бути безпечною для людей, і китайські препарати відповідають цим умовам.

У ВООЗ підтвердили ефективність китайських вакцин

За попередніми даними клінічних досліджень, проведених у різних країнах, ефективність вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech коливається від 50,65 до 83,5%, водночас у Sinopharm становить приблизно 79,34%.

Глава експертної групи ВООЗ Алехандро Кравіото зазначив, що обидва препарати можуть бути схвалені для використання в екстрених ситуаціях уже до кінця квітня 2021 року.

Нагадаємо: вакцину CoronaVac закупила й Україна – перші 215 тисяч доз були доставлені в країну 25 березня. Про те, що відомо про цей препарат, – читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що китайська вакцина проти коронавірусу CoronaVac є такою самою ефективною, як і індійська CoviShield від AstraZeneca.

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

"Слуги народу" засвітилися в Раді з елітними сумками від Dolce&Gabbana. Фото

На Хмельниччині матір стрибнула за дитиною, яка впала в 17-метровий колодязь

Збірна України сенсаційно втратила перемогу над Казахстаном у відборі на ЧС-2022

Познер приїхав до Грузії за паспортом США: в Кремлі заявили, що росіянам там небезпечно

США звинуватили "Інтерпайп" Пінчука в нечесній конкуренції і підвищили мита на труби