У ВООЗ підтвердили ефективність китайських вакцин проти COVID-19

Вакцини проти коронавірусу від китайських фармацевтичних компаній Sinovac Biotech і Sinopharm відповідають вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Такого висновку експерти ВООЗ дійшли, вивчивши документи, надані виробниками препаратів минулого тижня. Про це повідомляє DW.

Фахівці нагадали, що вакцина повинна показувати ефективність проти COVID-19 не менш ніж 50% (хоча бажано приблизно 70%) й бути безпечною для людей, і китайські препарати відповідають цим умовам.

У ВООЗ підтвердили ефективність китайських вакцин

За попередніми даними клінічних досліджень, проведених у різних країнах, ефективність вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech коливається від 50,65 до 83,5%, водночас у Sinopharm становить приблизно 79,34%.

Глава експертної групи ВООЗ Алехандро Кравіото зазначив, що обидва препарати можуть бути схвалені для використання в екстрених ситуаціях уже до кінця квітня 2021 року.

Нагадаємо: вакцину CoronaVac закупила й Україна – перші 215 тисяч доз були доставлені в країну 25 березня. Про те, що відомо про цей препарат, – читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що китайська вакцина проти коронавірусу CoronaVac є такою самою ефективною, як і індійська CoviShield від AstraZeneca.