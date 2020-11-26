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/ Пульмонологія

У ВООЗ назвали основні варіанти передачі COVID-19 людині

  • SARS-CoV-2 міг передатися людині безпосередньо від кажана

  • Також ймовірно, що в цьому процесі могли "брати участь" й інші тварини

  • Один зі сценаріїв фахівці визнали малоймовірним

18.4т
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У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають можливим, але малоймовірним сценарієм те, що COVID-19 міг передатися безпосередньо від кажана до людини і швидко та повністю адаптуватися.

Такою думкою, називаючи основні способи передачі інфекції, поділився старший експерт лабораторії ВООЗ Франк Конінгс. Запис трансляції з ним опубліковано в Twitter-акаунті організації.

"Згідно з другим, більш ймовірним сценарієм, SARS-CoV-2 перескочив від кажана до одного або декількох видів тварин, де в нього була можливість до них адаптуватися, і лише потім він перейшов на людину", – підкреслив фахівець.

У ВООЗ розповіли про ланцюжок тварин, від яких коронавірус міг передатися людині

У ВООЗ розповіли про ланцюжок тварин, від яких коронавірус міг передатися людині

За його словами, зараз проводяться дослідження з різними тваринами, зокрема сільськогосподарськими й домашніми. Вчені все ще намагаються визначити, наскільки вони схильні до зараження і чи можуть бути резервуаром для нового типу коронавірусу.

Конінгс додав, що в майбутньому для цих тварин теж може знадобитися вакцина.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Швейцарія Женева
Теги
Коронавірус Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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