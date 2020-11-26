У ВООЗ назвали основні варіанти передачі COVID-19 людині

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають можливим, але малоймовірним сценарієм те, що COVID-19 міг передатися безпосередньо від кажана до людини і швидко та повністю адаптуватися.
Такою думкою, називаючи основні способи передачі інфекції, поділився старший експерт лабораторії ВООЗ Франк Конінгс. Запис трансляції з ним опубліковано в Twitter-акаунті організації.
"Згідно з другим, більш ймовірним сценарієм, SARS-CoV-2 перескочив від кажана до одного або декількох видів тварин, де в нього була можливість до них адаптуватися, і лише потім він перейшов на людину", – підкреслив фахівець.
У ВООЗ розповіли про ланцюжок тварин, від яких коронавірус міг передатися людині
За його словами, зараз проводяться дослідження з різними тваринами, зокрема сільськогосподарськими й домашніми. Вчені все ще намагаються визначити, наскільки вони схильні до зараження і чи можуть бути резервуаром для нового типу коронавірусу.
Конінгс додав, що в майбутньому для цих тварин теж може знадобитися вакцина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила свій план із розслідування причин пандемії COVID-19.
В організації не виключають, що на ринку в китайському Ухані могло бути декілька "нульових" пацієнтів із коронавірусом.
Так, група дослідників під егідою ВООЗ планує повернутися на оптовий продовольчий ринок в Ухані, щоб відстежити перші випадки COVID-19.
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