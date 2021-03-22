У ВООЗ назвали нову теорію поширення коронавірусу – Bloomberg

Поширення нового коронавірусу в Китаї могло розпочатися через торгівлю дикими тваринами в цій країні.

Про це повідомляло агентство Bloomberg. Видання посилається на висновок експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які брали участь у розслідуванні причин появи вірусу.

"Найбільш правдоподібна теорія стосується продажу диких тварин у Китаї в сфері харчування, хутра і традиційної медицини", – йдеться в матеріалі.

У ВООЗ не виключають, що COVID-19 міг поширитися через торгівлю дикими тваринами у Китаї

За даними видання, 2016 року обіг такого бізнесу в Китаї становив приблизно 520 млрд юанів ($80 млрд).

Зоолог Пітер Дашак, який брав участь у місії ВООЗ в Китаї, заявив, що на продовольчому ринку Уханя, де було зареєстровано перший спалах коронавірусу, були живі тварини, сприйнятливі до вірусу. За його словами, вони могли передати COVID-19 від кажанів – можливого основного джерела – до людей.

Нагадаємо, що пандемія COVID-19 почалася з міста Уханя і в підсумку поширилася по всьому світу. Експерти ВООЗ продовжують проводити своє розслідування щодо причин виникнення інфекції. За словами одного з них, початковий спалах хвороби там наприкінці 2019 року був значно більшим, ніж вважалося раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ раніше спрогнозували, що пандемія коронавірусу може завершитися на початку 2022 року.

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