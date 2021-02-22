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/ Пульмонологія

У ВООЗ назвали нових "підозрюваних" у передаванні COVID-19 людині

11.9т
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Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) припускають, що до стрімкого поширення коронавірусу (COVID-19) можуть бути причетні декілька нових тварин.

Серед них – борсуки й кролики з ринку в Ухані, де вперше було зафіксовано спалах вірусу, який переріс у пандемію. Про це пише The Wall Street Journal.

Так, фахівці припускають, що коронавірус міг почати масово передаватися серед людей через продані на уханському ринку тхорячих борсуків і кроликів.

Новими "підозрюваними" в передаванні COVID-19 людині в ВООЗ вважають тварин із ринку в Ухані
Новими "підозрюваними" в передаванні COVID-19 людині в ВООЗ вважають тварин із ринку в Ухані

За словами членів місії ВООЗ, яка продовжує своє дослідження в Китаї щодо походження COVID-19, тепер їм потрібно подальше розслідування постачальників цих та інших тварин.

Також експерти висловили переконання, що борсуків і кроликів було також привезено в Ухань із китайських регіонів, розташованих недалеко від його кордонів із Південно-Східною Азією, де раніше було виявлено найближчих "родичів" коронавірусу в кажанів.

Водночас Національна комісія охорони здоров'я Китаю, а також Міністерство закордонних справ країни відмовилися від коментарів щодо нової інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВООЗ говорили, нібито вважають малоймовірним припущення, що коронавірус міг проникнути в Китай ззовні через заморожені продукти або будь-яким іншим шляхом.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Китай Ухань
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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