У ВООЗ назвали крайні терміни для винаходу вакцини від COVID-19

Юрій Сергієнко Пульмонологія 17:38, 28.06.2020 Оновлено: 17:50, 28.06.2020

Всесвітня організація охорони здоров'я відводить на розробку ефективної та доступної вакцини проти COVID-19 не більше 18 місяців.

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У ВООЗ зазначили, що на неї знадобиться 31 млрд доларів, повідомляється на сайті ООН.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус наголосив, що у світі ведеться розробка або тестування близько 200 потенційно ефективних вакцин.

За його словами, для ефективної протидії вірусу потрібна дієва вакцина в безпрецедентних масштабах і в стислі терміни. Також вона має бути доступною для всіх, хто її потребує.

Головна наукова працівниця ВООЗ Сумія Свамінатан наголосила, що зазвичай розробка і виробництво вакцини займає до 10 років, але за нинішньої ситуації організація відводить 12-18 місяців на це.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайська компанія China National Biotec Group заявила про успішне тестування вакцини проти коронавірусу на людях.

Попередні дослідження засвідчили, що вона сприяла безпечному виробленню антитіл від коронавірусу в усіх 1120 здорових випробовуваних.

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