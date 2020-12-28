У ВООЗ наполягли на масковому режимі для тих, хто перехворів на COVID-19

Мирослав Семенюк Пульмонологія 14:08, 28.12.2020 Оновлено: 14:38, 28.12.2020

Люди, які перехворіли на коронавірус (COVID-19), мають дотримуватися маскового режиму.

Як заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керхове в інтерв'ю, опублікованому в Twitter ВООЗ, зараз достеменно невідомо, як довго триває імунітет після хвороби.

Досі невідомо, як довго зберігаються антитіла

За її словами, антитіла починають вироблятися в організмі тільки через кілька тижнів після інфікування.

"Наразі проводяться дослідження, щоб з'ясувати, наскільки сильна така імунна відповідь і як довго зберігаються ці антитіла", – зазначила експертка.

Вона підкреслила, що в деяких випадках збереження антитіл в організмі триває приблизно пів року. Тому важливо, щоб усі й надалі дотримувалися протиепідемічних заходів.

"Важливо продовжувати практикувати фізичне дистанціювання. Ми маємо бути впевнені, що руки вимиті, що використовується мило і чиста вода або спиртові засоби обробки, що ми носимо маски і дотримуємося всіх заходів безпеки", – додала представниця ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дослідженні імунологів Університету Монаша в Австралії йдеться про те, скільки може зберігатися імунітет після щеплення від COVID-19.

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