Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

У ВООЗ наполягли на масковому режимі для тих, хто перехворів на COVID-19

11.8т
Читати матеріал російською

Люди, які перехворіли на коронавірус (COVID-19), мають дотримуватися маскового режиму.

Як заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керхове в інтерв'ю, опублікованому в Twitter ВООЗ, зараз достеменно невідомо, як довго триває імунітет після хвороби.

Досі невідомо, як довго зберігаються антитіла

Досі невідомо, як довго зберігаються антитіла

За її словами, антитіла починають вироблятися в організмі тільки через кілька тижнів після інфікування.

"Наразі проводяться дослідження, щоб з'ясувати, наскільки сильна така імунна відповідь і як довго зберігаються ці антитіла", – зазначила експертка.

Вона підкреслила, що в деяких випадках збереження антитіл в організмі триває приблизно пів року. Тому важливо, щоб усі й надалі дотримувалися протиепідемічних заходів.

"Важливо продовжувати практикувати фізичне дистанціювання. Ми маємо бути впевнені, що руки вимиті, що використовується мило і чиста вода або спиртові засоби обробки, що ми носимо маски і дотримуємося всіх заходів безпеки", – додала представниця ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дослідженні імунологів Університету Монаша в Австралії йдеться про те, скільки може зберігатися імунітет після щеплення від COVID-19.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Теги
Антітіла Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини