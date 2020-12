У ВООЗ наполягли на масковому режимі для тих, хто перехворів на COVID-19

Люди, які перехворіли на коронавірус (COVID-19), мають дотримуватися маскового режиму.

Як заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керхове в інтерв'ю, опублікованому в Twitter ВООЗ, зараз достеменно невідомо, як довго триває імунітет після хвороби.

За її словами, антитіла починають вироблятися в організмі тільки через кілька тижнів після інфікування.

"Наразі проводяться дослідження, щоб з'ясувати, наскільки сильна така імунна відповідь і як довго зберігаються ці антитіла", – зазначила експертка.

Вона підкреслила, що в деяких випадках збереження антитіл в організмі триває приблизно пів року. Тому важливо, щоб усі й надалі дотримувалися протиепідемічних заходів.

"Важливо продовжувати практикувати фізичне дистанціювання. Ми маємо бути впевнені, що руки вимиті, що використовується мило і чиста вода або спиртові засоби обробки, що ми носимо маски і дотримуємося всіх заходів безпеки", – додала представниця ВООЗ.

